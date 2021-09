Tra le diverse note positive del primo tempo dic'è sicuramente Paulo. L'argentino ha rubato l'occhio nei primi 45', con l'assist a Morata e tante giocate di qualità. Come tutta la squadra, nel secondo tempo è calato fisicamente, complice una posizione molto arretrata, Sui quotidiani sportivi di oggi, la Joya passa dal 7 della Gazzetta dello Sport al 6 del Corriere dello Sport.GAZZETTA DELLO SPORT - "7. Il Dybala dei tempi belli, che appare dove la partita e i compagni hanno bisogno. A tutto campo. Pure troppo, perché se cala lui il gioco poi precipita"TUTTOSPORT - "6.5. Svelto di piede e più ancora rapido di testa nell'aprire in profondità per Morata in occasione del primo gol. Poi: destro dalla distanza che Maignan devia in tuffo. Ancora: tacco al volo su rimessa laterale con cui avvia una splendida azione di prima interrotta sul più bello da Tomori su Rabiot. Saelemaekers va in tilt e lo Stadium va in solluccheri quando vede addirittura la Joya andare a recuperare un pallone in retroguardia. Peccato che tutto questo non basti per la prima vittoria stagionale in campionato"CORRIERE DELLO SPORT - "6. Primo tempo da leader: manda in gol Morata, conclude di destro, va a riprendersi il pallone quasi sulla linea dei difensori. Poi si eclissa pure lui. "