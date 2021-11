Come se non bastassero le prestazioni messe in campo finora, sabato sera Dusansi è reso protagonista dell'ennesima prova di forza. L'attaccante dellaha steso ilcon una doppietta, confermando per l'ennesima volta il suo talento e ingolosendo ancora di più i tanti club che lo stanno seguendo con attenzione, con la speranza di riuscire a vincere la concorrenza e portare a casa uno dei giovani bomber (in scadenza) più prolifici d'Europa. Tra di loro, come noto, anche la, sempre in cerca di un rinforzo di livello dopo la partenza di Cristiano Ronaldo ma impegnata anche, per restare sul reparto offensivo, nelle trattative per ildi Paulo, di cui ormai si parla da mesi. Per l'argentino si preannuncia un contratto da 10 milioni di euro netti a stagione (18.5 lordi), una cifra importante e solo di poco inferiore a quella che i bianconeri andrebbero a sostenere per l'ingaggio di... Vlahovic.Come riportato da Calcio e Finanza, infatti, secondo le indiscrezioni l'attaccante classe 2000 vorrebbe 6 milioni di euro netti all'anno, che si tradurrebbero in uno. Per quanto riguarda invece il suo, la Fiorentina sarebbe orientata a chiedere, abbassando le iniziali pretese da 90 milioni in virtù del fatto che il serbo a fine stagione sarebbe in grado di liberarsi a zero.Ipotizzando che la Juventus riesca a ingaggiarlo con un quinquennale per una cifra simile, allo stipendio andrebbero ad aggiungersi 12 o 13 milioni di quota ammortamento, per un. Cifra che si ridurrebbe ulteriormente se il prezzo del cartellino fosse più basso, come indicato ad esempio da alcuni siti specializzati (tra cui Transfermarkt) che valutano il calciatore tra i 40 e i 50 milioni di euro: in questo caso la quota ammortamento – sempre nel caso di un contratto per cinque anni – sarebbe pari a 8 o 10 milioni, per un, cifre non poi così distanti da quelle che la Juventus metterebbe sul piatto per il rinnovo di Dybala. Sempre secondo Calcio e Finanza, inoltre, il club bianconero potrebbe anche pensare di concludere la trattativa con i viola tramite una formula die successivo obbligo di riscatto (come accaduto per Chiesa e Locatelli), oppure mediante l'inserimento di una o piùAvranno fatto i conti, in corso Galileo Ferraris?