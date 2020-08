1









La Juve e Dybala andranno avanti insieme. La Joya vuole rimanere a Torino e la società, dopo aver rischiato di perderlo un anno fa, non ci pensa proprio a lasciarlo andare via. La fumata bianca per il rinnovo del contratto però ancora non è arrivata: la trattativa con l'entourage del giocatore va avanti da prima del lockdown subendo uno stop forzato in quei tre mesi, il nodo sarebbe relativo alle cifre: la Juve propone un ingaggio da 8 milioni più 2 di bonus, Dybala nel vuole 15 a stagione, per mettere nero su bianco fino al 2025.