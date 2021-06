Come vi dicevamo ieri, dopo mesi di freddo tra Paulo Dybala, via agente Jorge Antun, e la Juventus per il rinnovo di contratto, ora sembra tornare il sereno e le due parti si siederanno presto attorno a un tavolo per discutere del prolungamento dell'attaccante argentino. Questo anche a causa della situazione molto incerta legata a Cristiano Ronaldo, che sta incoraggiando la dirigenza bianconera a puntare sulla Joya per il futuro targato Allegri.



Ecco, la dirigenza. Come fa notare la Gazzetta dello Sport, tra il picco di gelo tra Dybala e la società e le riaperture di queste settimane è cambiato un fattore fondamentale: il dirigente di riferimento. Non più Fabio Paratici, ma Federico Cherubini con la consulenza fondamentale dell'allenatore-manager Allegri. Nuovo corso, nuovi volti, rinnovate volontà. E possibilmente, rinnovati contratti.



Le cifre? la distanza che pareva abissale parlava di 15 milioni d'ingaggio come richiesta dybaliana, e una Juve irremovibile sul rinnovo alle medesime condizioni attuali, ossia 7 milioni e mezzo all'anno. Se l'accordo si troverà con un compromesso, è lecito pensare a una decina di milioni più bonus. Ma non corriamo troppo, che già il disgelo è una notizia!