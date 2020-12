Dopo le parole dinel post partita di Genoa-Juve il presidente Agnelli ha replicato all'argentino ieri sera in occasione dell'evento Golden Boy. Prima di questo botta e risposta, mesi e mesi di alti e bassi all'interno della trattativa per il rinnovo dell'argentino che non decolla. L'attuale scadenza è fissata per il 2022, in questo periodo la situazione è in stand by ma come riporta La Repubblica i contatti per provare a trovare un accordo sul prolungamento riprenderanno a febbraio 2021, quando la Juve riprenderà il cammino in Champions.