La nuova maglia della Juventus sta riscuotendo un grande successo tra i tifosi. Tante prenotazioni già fatte on-line tanto che lo store avverte che le consegne potrebbero subire ritardi proprio in virtù delle tante richieste. Sono tornate le strisce e tutti i tifosi della Vecchia Signora non vedevano l'ora dopo una maglia, quella del 2019-20, che aveva fatto molto discutere. Dybala è uno dei testimonial scelti dalla Juve e l'argentino si è messo in posa su Instagram chiedendo ai tifosi bianconeri: "Che ne pensate?"