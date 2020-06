Paulo Dybala è pronto a tornare in campo, ma anche...in pista. L'attaccante della Juventus, infatti, ha acquistato un simulatore per giocare a diversi videogames di auto, tra cui ovviamente quelli di Formula 1. Un vero e proprio abitacolo con volante, pedali di freno e acceleratore. Uno sfizio che si è voluto togliere e che da oggi è nella sua casa di Torino. "L'ho perso", ha scritto scherzando la sua fidanzata Oriana Sabatini. Il tutto nelle storie Instagram. Dybala non è il primo calciatore a dotarsi di questo costoso simulatore. Anche Ciro Immobile, durante il lockdown, ne ha acquistato uno.



