Un'esultanza emozionante - e per nulla casuale - per Paulo, che dopo il gol segnato all'11' del primo tempo nella partita di Champions League contro loha voluto omaggiare Michel, che questa sera ha superato nella classifica dei gol segnati con la maglia bianconera (105 per l'argentino, che oggi ha agganciato John, contro le 104 reti del francese). Un gesto, il suo, fortemente apprezzato dai tifosi della Vecchia Signora tra cui Claudio, che attraverso un post su Instagram ha espresso tutta la sua emozione per il traguardo raggiunto dal numero 10, con cui si è complimentato. "Non sto piangendo, mi è solo entrato un Le Roi Michel Platini dentro l'occhio", la simpatica caption scritta dall'ex centrocampista della Juventus a corredo della foto pubblicata sul suo profilo social, con la posa di Dybala e Platini a confronto. Ecco il suo post: