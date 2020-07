Paulo Dybala si aggrega a Common Goal, il progetto lanciato da Juan Mata al quale si aggregato in passato anche Giorgio Chiellini e che permette ai calciatori di donare l'1% dello stipendio per un fondo collettivo di beneficienza. "Ho fatto donazioni anche in precedenza - dichiara La Joya al The Guardian -, ma sempre in modo anonimo perché l'obiettivo non è avere pubblicità ma aiutare coloro che hanno bisogno. Credo che essere parte di questa iniziativa, essere parte di queste 159 persone che lavorano assieme è importante in modo diverso. Siamo un gruppo e vogliamo lavorare come una squadra, con solidarietà, con persone meno fortunate di noi".Le donazioni di Dybala serviranno ad aiutare persone in Argentina, Israele, Palestina, Pakistan, India e Ruanda: "L'ho deciso con la mia famiglia e le persone con cui lavoro. Mia madre sarà coinvolta in questo. Per lei questo è un progetto molto interessante, mi dice sempre che aiutare le persone è qualcosa che devo fare e rispetto ovviamente la sua opinione".