"Il miglior marcatore della Juventus in questo campionato è Paulo Dybala con cinque reti: era dal 1991/92 che il capocannoniere bianconero dopo 17 giornate non contava così poche reti (Pierluigi Casiraghi - cinque gol). In generale, il singolo girone d’andata in una Serie A TIM a 20 squadre in cui il miglior marcatore bianconero ha realizzato il minor numero di gol è il 2012/13, con Sebastian Giovinco e Fabio Quagliarella a sei reti.".Lo riporta la Lega Serie A, attraverso la raccolta di statistiche che accompagna il match tra Bologna e Juventus.