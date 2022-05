"Onore e orgoglio". Così Paulo Dybala ha commentato sul suo profilo Instagram il traguardo personale conquistato ieri sera durante la partita contro il Genoa, ovvero il raggiungimento di Roberto Baggio nella classifica all-time dei marcatori con la maglia della Juve, al nono posto a quota 115 gol. Evidentemente una grande emozione per l'attaccante argentino, che a fine stagione è però destinato a lasciare la Vecchia Signora. Tra le sue Stories sul social network, inoltre, è comparso un foto-montaggio con la Joya nelle fattezze del Divin Codino, in un celebre scatto realizzato nei pressi di una bandierina del calcio d'angolo. Montaggio di fronte al quale Dybala ha reagito con una risata divertita, come racconta la sua emoji.