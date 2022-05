Paulo Dybala come Roberto Baggio? Così Tuttosport immagina il prossimo futuro dell'attaccante argentino, ormai vicino a dire addio alla Juve: salito a quota 114 gol in maglia bianconera, con una sola rete in più la Joya raggiungerebbe il Divin Codino nella classifica delle marcature con la Vecchia Signora, al nono posto assoluto. Più difficile agguantare Hansen a 124. Un record, quello di Baggio, che il classe 1993 potrebbe conquistare già stasera andando a segno nella sfida in trasferta contro il Genoa, nella quale potrebbe partire da titolare.