. La Joya ci sarà contro la Lazio? Oggi non è dato sapere, o meglio, saranno necessari nuovi controlli da affrontare nelle prossime ore per capire se sabato pomeriggio ci sarà all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Il J Medical e la Continassa lo aspettano, senza particolari previsioni: gli esami effettuati in Argentina hanno escluso lesioni al polpaccio per ben due volte, ma il soleo è un muscolo delicato e l'infiammazione va trattata con prudenza. Ecco perché Dybala ha saltato la gara con il Brasile in accordo con il ct Lionel Scaloni. Non voleva forzare e non sarebbe servito a nessuno. Alla Juve hanno accettato di buon grado.Dall'Argentina - racconta il Corriere dello Sport - assicurano che il problema nasce da un colpo subito prima di arrivare nel ritiro della Seleccion, quindi negli ultimi impegni con la Juve. Ma è durante il match con l'Uruguay che il dolore è venuto fuori, impedendo a Dybala di tornare in campo dopo l'intervallo, scelta spiegata in ogni caso come puramente precauzionale. Tanto che tra sabato e domenica era rimasta in piedi l'ipotesi di poter comunque avere a disposizione Paulo per la sfida al Brasile, sparita quando è subentrata la necessità di un secondo giro di esami per sicurezza. Dybala non ha anticipato il rientro in Italia e il verdetto è atteso per domani, quando mancherà sempre meno tempo alla Lazio. Allegri non forzerà, ma sa di avere bisogno di lui, in campionato e in Champions.- Dopo i festeggiamenti per il ventottesimo compleanno, Dybala è pronto a rientrare a Torino dove potrà completare la festa con la firma del rinnovo. Con lui è atteso pure Jorge Antun che appena possibile lo affiancherà per completare gli ultimi dettagli: contratto fino al 2026 con un ingaggio che tra parte fissa (8 milioni per cominciare) e bonus lo vedrà toccare il muro dei 10 milioni netti. Per firma e annuncio servirà ancora qualche giorno ma è solo questione di tempo.