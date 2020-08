Una corsa contro il tempo. E' quella che sta facendo Paulo Dybala, nel disperato tentativo di recuperare per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione. La Joya corre verso il recupero, e sta tentando il tutto per tutto per esserci. Secondo quanto riferito da La Repubblica difficile immaginare Dybala in campo dal primo minuto, più probabile a partita in corso.