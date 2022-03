Probabilmente a molti tifosi fa ancora male il pensiero che in estate Paulo Dybala non sarà più un giocatore della Juventus. La Joya in bianconero dal 2015, con oltre 200 presenze e 80 reti messe a segno, il numero 10 sulla schiena e la fascia da capitano al braccio. In estate con il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora sembrava che Paulo potesse essere al centro del progetto di rinascita della Juventus, ma così non è stato e le strade della Joya e della Vecchia signora si separeranno al termine della stagione. Il futuro di Paulo è ancora incerto, sicuramente l'Inter è alla finestra. FUTURO - L'inter resta vigile sul giocatore argentino. Tuttavia come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport la Joya avrebbe preso la sua decisione: non vorrebbe restare in Italia in futuro. L'Atletico Madrid potrebbe essere alla finestra, ma non solo. Per la Joya si scatenerà una vera e propria asta con ogni probabilità. Non è da escludere l'ipotesi Inter che resta attenta all'argentino, ma la volontà di Paulo sarebbe di trasferirsi all'estero, non avendo potuto continuare a giocare con la sua Vecchia Signora.