Nel suo intervento a Sky Sport dopo la vittoria della Juventus sul campo del Genoa, Paulo Dybala ha parlato anche del rapporto con l'allenatore e della sua condizione psicologica prima del bel gol di oggi: " Era da molte partite che non ero sereno quando giocavo il pallone, non ero io, pensavo mille cose e questo è lo sbaglio più grande... L'anno scorso ho fatto un'annata incredibile e quest'anno tutto il contrario, guardavo ogni cosa che sbagliavo e cercavo di correggermi! Pirlo? Abbiamo un bellissimo rapporto, lui è uno che parla poco quindi è molto bello avere un bel dialogo personale. Il mister ha fiducia in me, in tutte le dichiarazioni parla bene di me e io gli devo ancora tanto al di là della gara di oggi: devo andare avanti in partita e in allenamento."