Come racconta La Gazzetta dello Sport, Dybala spera ancora di chiudere in bellezza, griffando l’ultimo trofeo. La Coppa Italia è il suo torneo: è il giocatore che ha segnato di più in questa competizione con la Juventus dall’inizio dello scorso decennio, 11 reti in 23 gare. Allegri ha ancora tempo per decidere e Dybala sfrutterà i prossimi giorni per convincere l’allenatore a puntare su di lui.