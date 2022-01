Servono gol alla Juve, e servono gol a Paulo Dybala. Tornato a disposizione della squadra dopo l'infortunio, l'argentino non è riuscito ad andare a segno nello spezzone di gara giocato contro il Napoli, ma alle porte c'è già un altro big match. Domenica i bianconeri scenderanno in campo all'Olimpico contro la Roma, avversario che per la Joya è diventato quasi un tabù: dopo aver messo la propria firma in tre incontri consecutivi in Serie A tra il 2015 e il 2016, infatti, l'attaccante è rimasto a secco in tutte le successive sei gare con i giallorossi. Dal 2016-2017, solo contro la Fiorentina Dybala ha disputato più partite senza segnare, sette in totale.