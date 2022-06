Quel che è certo è che non resterà senza padrone. Intanto, però, è sparita dallo store ufficiale della Juve, cancellata forse nel tentativo di dimenticare una volta per tutte il giocatore che l'ha indossata fino a poche settimane fa, quel Paulo Dybala che ora sembra promesso sposo dei rivali di sempre dell'Inter. La maglia numero 10 bianconera, comunque, non resterà nel cassetto, neanche per un anno di "transizione", come capitato per esempio nel 2012-13 dopo l'addio di Alex Del Piero e prima dell'arrivo di Carlos Tevez. Chi avrà l'onore di vestirla, però, ancora non si sa.



Come racconta Il Corriere dello Sport, il 10 non sembra essere nei programmi di Paul Pogba, che piuttosto dalla Joya (e dall'ex Cristiano Ronaldo) raccoglierà il testimone di uomo immagine, oltre che di perno intorno al quale costruire la squadra. Tra le altre ipotesi, Angel Di Maria e Federico Chiesa, quest'ultimo indicato come più papabile anche a seguito delle parole pronunciate la scorsa settimana all'evento con Save the Children: "La maglia numero 10? Fa piacere a chiunque, alla Juve è stata indossata da grandi giocatori, sarebbe incredibile. A luglio saprete il mio numero...".