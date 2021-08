Per la prima volta è stato Federicoa trattare direttamente cone l'entourage di Paulo Dybala. "I contatti fra Antun, agente della Joya, e la dirigenza juventina si erano interrotti oltre otto mesi fa - ha raccontato Gazzetta -. Sono ripresi ieri, in mattinata, a meno di 11 mesi dalla scadenza del legame, a meno di 5 dal momento in cui Dybala potrebbe firmare per altri". Ieri, quattro partecipanti all'incontro: Carlo Novel - che si occupa delle sponsorizzazioni dell'argentino -, appunto Antun. Poi Cherubini e Pavel Nedved.