Andrea Pirlo sta valutando le condizioni di Paulo Dybala. L'argentino è rimasto in panchina contro Roma e Crotone entrando nella ripresa nella gara di Champions con la Dinamo Kiev. Non è entusiasta della gestione che gli è stata riservata in queste ultime partite ma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, anche contro il Verona la sua presenza dal primo minuto è in dubbio: la sua condizione fisica non è ancora al 100% e l'allenatore non vuole rischiarlo. Dall'altra parte c'è il problema rinnovo: la trattativa va avanti da mesi ma manca ancora la fumata bianca.