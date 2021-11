Tornato in Italia dopo gli impegni con la Nazionale argentina, intorno alle 14.00 di oggi Paulosi è presentato alper gli esami strumentali dopo il fastidio al polpaccio accusato nei giorni scorsi in patria. L'attaccante è apparso un po' zoppicante. Il giocatore è rimasto all'interno del centro per circa un'ora. All'uscita, poi, si è reso protagonista di un brevissimo scambio con un tifoso. "Come va la gamba?", "Bene, bene, grazie", la sua risposta.Restano da capire le sue condizioni, in vista del big match di sabato sera allo Stadio Olimpico tra Juventus e Lazio.