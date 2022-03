Si vede anche Dybala in campo nella seduta odierna della Juventus. Il numero 10 bianconero si allena a parte, con un lavoro specifico differenziato per recuperare dal risentimento muscolare. Dopo un inizio in cui non si era visto, terapie e palestra per lui, anche la Joya ha raggiunto i compagni sul terreno di gioco e, come Chiellini e De Sciglio in precedenza, sta lavorando a parte.