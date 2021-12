si ferma, e con lui la Juventus. Senza il suo leader, i bianconeri non vanno oltre l'1-1 contro il neopromosso Venezia: altro passo falso nella rincorsa ai primi quattro posti che nella testa di Allegri doveva essere "divertente", ma che al momento di accelerare e dare un segnale al campionato si rivela l'ennesimo stop contro una squadra alla portata. Almeno sulla carta, perché le difficoltà che incontra la Juve quando deve fare la partita sono parecchie. Erischia di lasciarla orfana del suo numero 10: piove sul bagnato.- Già in precampionato Dybala si era fermato dopo la prima settimana: affaticamento alla coscia sinistra. Era il 21 luglio, è tornato il 10 agosto saltando le prime tre amichevoli e rientrando di fatto una settimana prima dell'inizio del campionato.Il primo infortunio di Dybala è avvenuto il 26 settembre, dopo il gol contro la Sampdoria. In quella partita l'argentino sembrava in grande spolvero, poi l'infortunio nel primo tempo e una Juve che ha rischiato di subire la rimonta. "", la diagnosi: niente Chelsea, Torino, Zenit e Roma.A novembre, invece, l'infortunio con l'Argentina. "" e forfait contro Lazio e ingresso dalla panchina contro il Chelsea, a partita ormai compromessa.Ora il Venezia. Oggi il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali, ma le sensazioni non sono buone. "​Ha avuto un risentimento figlio di quello che era successo mercoledì (contro il, quando è uscito a fine primo tempo) - ha detto Allegri in conferenza stampa -, purtroppo abbiamo rischiato e ora dobbiamo aspettare per capire che cosa ha". ​Se gli esami daranno come esito una lesione, Dybala tornerà direttamente nel 2022, dopo le feste. Quest'anno ha già saltato 6 partite. Se ne dovrà tenere conto anche in chiave mercato.