Gigi Maifredi, a TMW Radio, ha parlato della possibilità che Dybala lasci la Juventus. Anzi: che Dybala possa lasciare i bianconeri per poi approdare in una squadra avversaria come l'Inter. Ecco le sue parole: “All’Inter non credo proprio. Credo che la Juve lo darà all’estero ma non andrà certamente a rinforzare una concorrente. Io giocherei sempre col tridente Dybala-Morata-Ronaldo. Devi mettere in condizione di giocare Dybala, sennò se è questo non, non lo farei giocare“.