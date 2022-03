Intrecci di mercato... in salsa argentina. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'addio di Paulo Dybala alla Juve ha già scatenato un'asta contrattuale per l'attaccante classe 1993, conteso soprattutto tra Inter e Atletico Madrid. Nel calderone delle trattative può finire però anche Lautaro Martinez, apprezzato da Simeone fin dai tempi del Racing quando gli spagnoli furono superati sul mercato proprio dai nerazzurri. Arrivare al centravanti dell'Inter, fresco di rinnovo e per nulla intenzionato a lasciare Milano, non sarà facile per i colchoneros: l'Atletico, però, potrebbe vedersi la strada spianata in caso di approdo della Joya tra le file del club milanese, che in estate dovrebbe necessariamente fare i conti con il sacrificio di un big per finanziare anche tutte le altre mosse in cantiere, da Frattesi a Bremer fino a Scamacca.