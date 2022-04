Antonio Conte spinge Paulo Dybala... all'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'ex allenatore della Juve vuole Lautaro Martinez al Tottenham, ma per averlo deve assicurarsi che i nerazzurri riescano ad arrivare alla Joya, che a fine giugno si svincolerà a parametro zero dai bianconeri. La situazione resta in evoluzione, ulteriori aggiornamenti arriveranno con tutta probabilità nelle prossime settimane.