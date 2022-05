C'è anche l'Arsenal tra le squadre in corsa per Paulo Dybala, il cui agente Jorge Antun è stato avvistato proprio quest'oggi a Londra dove sarebbe impegnato nel vagliare alcune bozze di offerte per il suo assistito provenienti dalla Premier League. Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, però, l'affondo dei Gunners al numero 10 della Juve può avvenire solo a una condizione: l'accesso della squadra alla prossima edizione della Champions League, che può essere raggiunto difendendo l'attuale quarto posto dal Tottenham di Conte che incombe a una sola lunghezza di distanza in classifica.