La Juventus a fine stagione lascerà partire a zero Paulo Dybala. Stando a quanto riporta Eurosport sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse concreto del Milan, che si aggiunge all'Inter tra le italiane in corsa per la Joya. Con il Milan l'affare si potrebbe concretizzare solo qualora Zlatan Ibrahimovic decidesse di ritirarsi. Soltanto così i rossoneri potrebbero pagare l'ingaggio di Dybala.