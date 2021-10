Niente Zenit per Paulo. Come ha raccontato Allegri, la Joya potrebbe star fuori dai giochi anche mercoledì, nella trasferta di Champions League di San Pietroburgo con lo Zenit. Sarebbe praticamente al limite per rientrare nel derby d'Italia, domenica prossima a San Siro. Troppa prudenza o è davvero a rischio? Spiega Tuttosport: "Il colpaccio sarebbe avere il numero 10 bianconero sull’aereo verso la Russia, ma questa ipotesi sembra davvero molto distante, più realistica la presenza di Dybala a San Siro per accendere la sfida contro i nerazzurri: in sette giorni le condizioni possono cambiare. Soprattutto migliorare.. ".