Paulo Dybala, come vi anticipavamo nei giorni scorsi, si trova a Miami insieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini, per sostenere un mese di allenamento in vista del raduno della Juventus. C'è da trovarsi in forma per riscattare un'annata davvero molto difficile, tanto che ora il suo futuro bianconero è ancora in discussione, e se lui si trova negli Usa anziché in Brasile è perché non è stato convocato dal c.t. argentino Lionel Scaloni per la Copa America, attualmente in svolgimento. Dybala si sta allenando in palestra insieme alla sua Oriana.