Come riportato da Calciomercato.com, il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. Il rinnovo resta sullo sfondo, ma il calciatore è libero, già da adesso, di cercarsi un'altra squadra a cui approdare da svincolato al termine della stagione. Da entrambe le parti sembra prevalere la voglia di continuare insieme quell’avventura iniziata nel luglio 2015, ma le news degli ultimi giorni parlano di ulteriori rallentamenti nella trattativa a causa di problematiche sull’ingaggio. Proprio per questo gli esperti non escludono la possibilità, a quota 3, di un addio nella sessione estiva della “Joya”, anche se prevale ancora la permanenza in bianconero fissata a 1,33 mentre un addio già a gennaio, quotato 20 volte la posta, appare molto difficile. Decisive per l’esito finale saranno le prossime settimane, con la Juventus che non può permettersi di perdere a zero un giocatore così importante dal punto di vista tecnico ed economico.