"La preparazione è tutto". Questo il messaggio scritto su Instagram da Paulo Dybala nel post pubblicato stasera. La Joya ha postato una sua foto tratta dagli allenamenti con la Juventus alla Continassa. Uno scatto in tutti i sensi: la foto infatti lo ritrae impegnato in una corsa sul campo dello Juventus Training Center. È la corsa verso una condizione migliore, verso la ripresa di un ritmo e una lucidità che lo possano far rientrare nei piani di Pirlo come titolare e nei cuori dei tifosi juventini come nei tempi migliori. Dopodomani intanto allo Stadium arriva il Cagliari.