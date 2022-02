Tutti incollati al televisore, per guardare Juventus-Hellas Verona. Juventini e non. Troppa la curiosità di scoprire quale sarebbe stato l’impatto dei nuovi arrivati: Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Subito in rete, subito decisivi. Oltre a questo, hanno cambiato volto alla squadra ed esaltato le doti dei compagni: non è un caso che i due assist portino i nomi di Morata e Dybala. Proprio per quel che riguarda il numero 10, è suo il passaggio che mette in porta Vlahovic. Poi, l’abbraccio tra i due e il serbo che sfoggia – in maniera istintiva e non preparata ha rimarcato nel post partita -, la Dybala Mask, un omaggio. Gli scambi tra i due sono proseguiti dopo il fischio finale, sui social. Con Dybala che ha pubblicato una foto dell’abbraccio dei due, con il messaggio +3 e Vlahovic che l’ha ricondivisa, scrivendo “La Joya”. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, i due hanno trovato da subito il modo dialogare e aiutarsi, in campo e fuori e, soprattutto, trascinare la squadra. Un’alchimia dal potenziale pazzesco, che ora spaventa tutti: la Juve è tornata e davanti ha messo l’artiglieria pesante.