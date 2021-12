52. Questo il numero di partite saltate da Pauloperdal 2015-16 ad oggi, su 339 totali (il). Costretto nuovamente a dare forfait nei primi minuti della partita contro il, l'argentino è, in un momento in cui il suo talento sarebbe stato probabilmente decisivo per unain perenne difficoltà, in cerca di qualità e gol.Come ricorda l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Joya aveva vissuto a singhiozzo già il pre campionato, con un problema muscolare che aveva rallentato la sua preparazione facendogli saltare le prime tre amichevoli. Rientrato in gruppo solo alla vigilia di Ferragosto, il 26 settembre è uscito in lacrime dal match contro la, restando ai box per un mese. Tempo di segnare il rigore contro l'all'ultimo respiro ed ecco un nuovo stop, questa volta con l'. Coscia, polpaccio e di nuovo coscia, a conti fattiun quarto del totale. Oggi gli esami che potranno dire di più sulle sue condizioni, sperando che quello di Venezia sia stato solo un "falso allarme".