Ci sarà anche Paulo Dybala alla "Partita dell'Integrazione" che si disputerà il prossimo 23 maggio allo Stadio di San Siro, da un'idea dell'ex Inter Samuel Eto'o. Insieme all'attaccante argentino, ormai prossimo a lasciare la Juve, anche l'ex allenatore bianconero Andrea Pirlo e Lilian Thuram, per una serata che intende lanciare un messaggio nel segno dell'inclusione. Non a caso, il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto a Slums Dunk, fondazione che si occupa di progetti di integrazione in Africa attraverso lo sport.