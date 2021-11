Un’altra mattinata importante per Paulo. Oggi il 10 bianconero verrà visitato dai medici della Juventus e si capirà di più del suo stato di salute, valutandone quel polpaccio sinistro che, forse precauzionalmente, l'ha escluso dal match dell’Argentina con il Brasile. Rientrato a Torino nella tarda serata di ieri insieme agli altri sudamericani bianconeri, dovrebbe essere al JMedical nel primo pomeriggio. Come riporta la Gazzetta, al momento sembra in forte dubbio per la gara di sabato contro la Lazio.