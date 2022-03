Come vi abbiamo raccontato l'incontro tra Paulo Dybala e la Juventus è slittato a data da destinarsi. Il numero 10 aspetta di incontrare i bianconeri per avviare la trattativa rinnovo, ma il summit previsto per domani con agenti e dirigenza è saltato. Quando ci sarà? Sicuramente dopo il Villarreal e probabilmente anche post Salernitana, appuntamento alla sosta per le Nazionali. L'Italia si gioca il Mondiale, Dybala la Juve.