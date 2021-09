La Juventus e Paulo ancora non si trovano e l’aspetto che più di tutti fa riflettere è che per l’ennesima volta gli uomini dell’entourage di Dybala (Jorge Antun e Carlos Novel) sono partiti apposta dall’Argentina con l’idea di risolvere una volta per tutte la questione contratto, ma - ricorda Tuttosport - si ritrovano ad aspettare, finora invano, anche solo una chiamata che dia seguito al summit del 7 agosto.La chiamata, si legge sul quotidiano, a questo punto, dovrebbe giungere a metà settimana: forse già martedì ma più probabilmente mercoledì. Anche se un po’ di fastidio/insofferenza può giocoforza emergere su sponda argentina. La posizione della Juventus resta piuttosto salda e stabile: la proposta non dista e non disterà molto da quella di inizio agosto, quando si era più vicini ai 7 milioni di ingaggio annuali che ai 10 chiesti. Il tempo scorre e il contratto in scadenza a giugno non rafforza la posizione della Juve, anche perché con tali premesse pare tutt’altro che scontato l’esito della trattativa. Tuttavia la Juventus sa anche che perdere Dybala a zero, a fine stagione, sarebbe devastante per tanti motivi, di bilancio e non solo.