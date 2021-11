Quandonon ha vistorientrare in campo dopo l'intervallo della sfida tra Uruguay e Argentina è scattato l'allarme. Fortunatamente rientrato il giorno dopo, quando l'ansia ha lasciato il posto al sollievo all'arrivo dell'esito degli esami strumentali: affaticamento. Questo significa che contro laci si affiderà all'argentino?La calma allegriana è quasi proverbiale, il tecnico la cita spesso sia nei momenti positivi sia - soprattutto - in quelli negativi. Mantenere la barra dritta è la sua specialità e questo riguarda anche le scelte sul campo.se l'obiettivo è a lungo termine. Ecco perché, nonostante non ci siano lesioni per quel che riguarda, l'argentino non è sicuro di una maglia da titolare contro la Lazio.La prudenza, dalle parti della Continassa, non è mai troppa quando si parla di infortuni. In attesa di vedere se Scaloni lo manderà in campo contro il Brasile, anche solo a partita in corso, Allegri sta pensando a delle alternative. Valuterà col suo staff le condizioni dellaal rientro, ma non vuole farsi trovare impreparato perché Dybala tornerà a Torino mercoledì sera insieme a tutti gli altri sudamericani. E con la Lazio si giocherà pochi giorni dopo, sabato alle 18. Possibile una chance per Moise Kean, recuperato.Quello con la Lazio è uno scontro diretto per la Champions League, la Juventus non può concedersi altri passi falsi. Ma il martedì successivo i bianconeri voleranno a Londra, proprio per garantirsi il primo posto nel girone del torneo, appetito anche dai campioni in carica del Chelsea.Difficile tenerlo fuori: è l'uomo immagine della Juve, i numeri dicono che in bianconero ha segnatoin poco più di cinque anni. In questa stagione ne ha realizzati 6, 3 in Serie A e 3 in Champions: è il capocannoniere della squadra. Nessuno come lui.