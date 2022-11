. La Juve che non giocherà il Mondiale e che non è in Nazionale lavora a Torino, non alla Continassa dove al momento si sta allenando il Brasile, bensì a Vinovo. Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, Kean e tutti gli infortunati, infatti, stanno lavorando per mantenere la condizioni fino a sabato, quando ci sarà il via libera per tutti, con la ripresa dell'attività fissata per il 6 dicembre., che lavorerà alla Continassa fino al 23 dicembre sempre senza i giocatori impegnati al Mondiale, disputando alcune amichevoli (almeno due). Dal 26 dicembre si tornerà poi a pieno regime per preparare la gara con la Cremonese del 4 gennaio.- Alcune indiscrezioni sulle amichevoli stanno uscendo in queste ore. Come riporta La Stampa, in programma ci sarebbero le sfide con Arsenal e Barcellona: mancano dettagli, ma la macchina organizzativa è in movimento e nei prossimi giorni è atteso l’annuncio. Il primo impegno, con la capolista di Premier, dovrebbe essere a Londra sabato 17 dicembre, mentre con il Barça si giocherà all’Allianz Stadium giovedì 22. In agenda anche un terzo test, da definire ma che dovrebbe tenersi a Torino. Secondo Repubblica, invece, è previsto anche un test contro l'Inter: un'amichevole di lusso a Malta, dove vivrà il ritiro la squadra di Simone Inzaghi.