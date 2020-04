È stato accostato in sede di mercato alla Juventus e in particolar modo all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez-Barcellona, ma il destino di Philippe Coutinho pare chiamarsi nuovamente Premier League. Il Bayern Monaco ha mostrato segnali negativi per il suo riscatto, dunque il brasiliano tornerà in blaugrana solo di passaggio, perché l’Inghilterra lo aspetta. E non più al Liverpool, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera. Ora c’è l’interesse del Chelsea di Lampard e non solo: stando a quanto riporta il Mirror, nelle ultime ore è stato registrato l’inserimento del Tottenham.