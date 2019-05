Un duello vivo, pronto a scatenarsi. E' quanto riporta Tuttosport, che spiega come ci sia una sfida in corso tra Napoli e Juventus per James Rodriguez, che lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid dopo il prestito biennale. La Juventus è alla ricerca un profilo di qualità tra centrocampo e trequarti, ma dall'altra anche Carlo Ancelotti vorrebbe ritrovare il colombiano, portandolo al Napoli. In Europa c'è anche il PSG, vista la separazione con Adrien Rabiot.