Testa a testa. Juventus e Liverpool fanno sul serio per per Houssem Aouar: sono queste, riporta la stampa francese, le due squadre a giocarsi il centrocampista del Lione, la giovane stella che ha impressionato i più con le sue apparizioni nel campionato francese e in Champions League. Giovane ma già fondamentale con il Lione, che però potrebbe vedersi penalizzato dallo stop della Ligue 1 anche sul mercato. Cresciuto nel vivaio, il classe 1998 è pronto per il salto in un top club europeo, anche perché il Lione non si è qualificato nemmeno in Europa League e salverebbe la stagione solo con una vittoria in Coppa di Lega, che le garantirebbe l'accesso europeo. Aouar preme e Aulas sa che andrà ceduto, la Juve c'è.