La Juventus è alla ricerca di un nuovo nome per il centrocampo, per rinforzare un reparto fondamentale nel gioco di una squadra, e che negli ultimi anni è andato incontro a un netto ridimensionamento. Uno dei giocatori attualmente al vaglio della dirigenza bianconera, oltre a Tchouameni, Witsel, Tolisso, è quello diin scadenza con Borussia Moenchengladbach e dunque opportunità a parametro zero. Opportunità ghiotta per diversi club, tanto che, come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juve sfida la Roma in caso di affondo per il 25enne svizzero.