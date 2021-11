La Juventus si guarda continuamente intorno per cercare dei nomi in grado di rinnovare la rosa e ringiovanire i reparti. Anche in Serie B si guarda, se necessario, se si trovano i nomi giusti per innervare l'organico e "diventare grandi" con addosso la maglia bianconera. Secondo Sportitalia, la Juve ha messo gli occhi sul difensore del Frosinone, ex Pro Patria,, 23 anni. Ma insieme alla Vecchia Signora c'è pure la Dea: l'interesse per Gatti sarebbe infatti condiviso dall'Atalanta. Sfida di mercato in vista?