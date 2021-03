In Ligue 1 c’è un giocatore che animerà il mercato dei top club europei. Non stiamo parlando di Mbappé ma di Eduardo Camavinga, altro francese, altro crack pronto ad affermarsi a livello mondiale. Come riporta Calciomercato.com, il centrocampista del Rennes è seguito dal Real Madrid, che vuole piazzare il grande colpo visto e considerando l’età media del proprio centrocampo (Casemiro, Kroos e Modric hanno più di 30 anni). Sulle tracce del classe 2002 c’è anche la Juventus.