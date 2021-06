Non solo Manuel Locatelli, la Juventus è alla ricerca anche di quella famosa quarta punta che è mancata per tutta la stagione passata. Premessa: l’ago della bilancia è rappresentato da Cristiano Ronaldo, ma il club si sta muovendo indipendentemente dalle mosse di CR7. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è tornato di moda il nome di Kaio Jorge, stellina del Santos ambito anche dal Milan. Si tratta di un testa a testa tra bianconeri e rossoneri: da una parte la voglia di regalare ad Allegri un vice Morata, dall’altra l’intenzione di arricchire l’attacco con una pedina di prospettiva, accanto ad Ibrahimovic ed al possibile acquisto Giroud.



LE CIFRE - Dal canto suo, il Santos ha ben chiaro il futuro del centravanti brasiliano 19enne: è un potenziale crack, il suo destino dunque è lontano dal Brasile. Il club non ha preclusioni – si legge – a venderlo in questa sessione di mercato, anche perché il contratto di Kaio Jorge scadrà il 31 dicembre e pur di non perderlo a zero, la società brasiliana sarebbe disposta a venderlo per una decina di milioni di euro. In questi ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore, con il Napoli, grande estimatore del classe 2002, al momento defilato.



NODO EXTRACOMUNITARIO – In questo scenario si innesta il nodo del passaporto, perché Kaio Jorge è extracomunitario. L’esperienza insegna, l’aver acquistato l’anno scorso McKennie e Arthur anzitempo ha portato all’arcinoto caso Suarez. Per questo il ds Cherubini attende, non affonda subito il colpo. Anche perché, in caso di addio di Ronaldo, la Juve cercherà un attaccante di primo livello, come ad esempio Gabriel Jesus, anche lui brasiliano.