In Danimarca c'è un giocatore giovanissimo che gioca nelle giovanili del Brondby e nella nazionale danese Under 17. Lo paragonano a De Bruyne ed è un centrocampista offensivo in grado all'occorrenza di fare l'ala. Lui si chiama Mads Beyer, ad agosto compirà 16 anni e piace alle tre big della Serie A. In particolare, secondo Calciomercato.com, sono la Juventus e il Milan ad avergli messo maggiormente gli occhi addosso. Lui nei giorni scorsi ha visitato i centri sportivi di Juve, Milan e Inter e lui, nonostante l'interessamento di club inglesi come Chelsea e Arsenal, sembra apprezzare molto l'opzione italiana. Di Beyer sentiremo ancora parlare.