La stagione del Manchester City si è conclusa in modo trionfale, con una tripletta memorabile tra i confini nazionali. Dopo la Coppa di Lega e la Premier League è arrivata anche la FA Cup. Ora, però, è tempo di programmare la prossima stagione, a partire dal mercato estivo. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Leroy Sané. L’attaccante tedesco è dato in partenza a causa del suo rapporto non idilliaco con Pep Guardiola. La Juventus ha sondato il terreno, ma in questo momento il Bayern Monaco sembra essere in pole position. I bavaresi sono alla ricerca di un sostituto dei partenti Franck Ribery ed Arjen Robben e Sané sembra essere il profilo perfetto in questo senso. La Juve prende tempo e studia la situazione.